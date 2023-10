© Universal Music



Sie schaffte den Sprung von YouTube in die Charts: 2014 begann Shirin David, erste Videos bei YouTube hochzuladen. Heute besitzt die 28-Jährige dort 2,8 Millionen Abonnenten, sie saß 2017 neben Dieter Bohlen in der "DSDS"-Jury (Bild) und landete 2019 mit ihrem ersten Album "Supersize" auf Platz eins der deutschen Charts. Aktuell sitzt die erfolgreiche Rapperin in der Jury von "The Voice of Germany".