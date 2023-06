© Andreas Rentz/Getty Images



Auch Toni Garrn ist längst mehr als "nur" ein Laufstegwunder: Sie gastierte in den letzten Jahren in Filmen ("Head Full of Honey") und Serien ("You Are Wanted"), mit ihrer eigenen Stiftung setzt sie sich für Mädchen in Afrika ein. 2020 heiratete sie ihren Langzeitverlobten, den Schauspieler Alex Pettyfer, im Juli 2021 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Im April 2023 gab das Paar seine Trennung bekannt.