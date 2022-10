© Keystone Features/Hulton Archive/Getty Images



With a little help from my friends: George Harrison und Ravi Shankar (Bild, zweiter von links) organisierten 1971 "The Concert for Bangladesh", um Spenden für das damals kriegsgeschüttelte südasiatische Land zu sammeln. Im New Yorker Madison Square Garden traten neben den beiden Freunden auch Ringo Starr, Bob Dylan und Eric Clapton auf.