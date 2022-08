© kpa/United Archives via Getty Images



Ein gefährlicher Beruf: Chris Drombusch (Mick Werup, links) gerät als Polizist immer wieder in bedrohliche Situationen, etwa bei einer Undercover-Ermittlung. In der fünften Staffel kommt dann jede Rettung zu spät: Bei einem Einsatz bei einem Fußballspiel wird er durch Hooligans so schwer verletzt, dass er an den Folgen stirbt.