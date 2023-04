© iStock/tuncaycetin



Der deutsch-amerikanische Industrielle Levi Strauss wurde 1829 in der Nähe von Bamberg geboren, 1847 wanderte er mit seiner Familie in die USA aus. Während des Goldrausches in Kalifornien entstanden in der Firma Levi Strauss & Company Arbeitshosen und Overalls aus festem Denimstoff und stabilen Nähten. Die Hosen waren sehr erfolgreich und so meldete Strauss auf seine Levi's Jeans 1873 das Patent an.