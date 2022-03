© Patrick Riviere/Getty Images



Wie? Was? Elton John war mit einer Frau verheiratet? Ganz recht, und zwar mit der deutschen Toningenieurin Renate Blauel. 1984 ehelichten sich die beiden in Sydney. Gerüchte besagten allerdings schon damals, der Musiker hätte nur seine Homosexualität verdecken wollen. Dabei gab er 1976 im "Rolling Stone" bereits an, zumindest bisexuell zu sein.