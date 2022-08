© iStock / Ajith Kumar



Denken wir an Seen, haben wir normalerweise keine giftgrünen oder pinkfarbenen Gewässer vor unserem inneren Auge. Doch wie so oft überrascht uns die Natur auch hier - und präsentiert uns auf der ganzen Welt Seen in außergewöhnlichen Farben. Von Kanada bis Australien finden sich diese außergewöhnlichen Phänomene. Kommen Sie mit uns auf eine farbenfrohe Reise ...