So reichen für trockene, gewellte Haare ein bis zwei Haarwäschen pro Woche, fettige Haare hingegen können auch alle zwei Tage gereinigt werden. Generell gilt: Zu häufiges Waschen belastet. Mit zu viel Pflege verlieren Haare schnell ihre natürliche Feuchtigkeit und werden spröde. Auch die Kopfhaut kann dadurch gereizt werden. Wer dennoch täglich die Haare reinigen will, sollte ab und an zu Trockenshampoo greifen.