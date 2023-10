© UCM.One



Will Trempers "Flucht nach Berlin" (1960) war einer der ersten bundesdeutschen Filme, die von der Teilung des Landes erzählten. Im Zentrum steht ein Bauer aus Sachsen-Anhalt, der sich der Zwangskollektivierung in seinem Dorf widersetzt und von den SED-Oberen schikaniert wird. Also will er in den Westen fliehen - doch die Apparatschiks sind ihm auf den Fersen.