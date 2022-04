© Leonine



Muss man wirklich immer alles verstehen? Oder sollte man einfach auch mal Spaß daran haben, an der Nase herumgeführt zu werden? Zum Start von "Everything Everywhere All at Once"" (ab sofort im Kino) zeigen wir Ihnen Filme und Serien, die uns bewusst falsche Fährten legen und lieber Rätsel aufgeben, als Fragen zu beantworten. Und mal ehrlich: Das macht doch viel mehr Spaß als eine schnöde und erwartbare Auflösung.