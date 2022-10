© Leonine/Allyson Riggs



Gibt es eine Evelyn? Oder vielleicht doch Tausende verschiedene Versionen von Evelyn, wie man ihr sagt? Im Multiversum breitet sich jedenfalls "etwas sehr Böses" aus und nur Evelyn (Michelle Yeoh) kann es aufhalten. Science-Fiction, Abenteuer, trockener Humor, alles auf einmal und überall: "Everything Everywhere All at Once" (2022) gehört definitiv zu den spektakulärsten (und schrägsten) Filmen des Jahres.