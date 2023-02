© Leonine



Muss man wirklich immer alles verstehen? Oder sollte man einfach auch mal Spaß daran haben, an der Nase herumgeführt zu werden? Der Oscar-Favorit "Everything Everywhere All at Once" (ab bei Disney+) ist einer dieser Filme, die bewusst falsche Fährten legen und lieber Rätsel aufgeben, als Fragen zu beantworten. Und mal ehrlich: Das macht doch viel mehr Spaß als eine schnöde und erwartbare Auflösung.