Sie die Lehrerin, er der Schüler: So lernten Abigail Powers und Millard Fillmore sich einst an der New Hope Academy kennen. Millard Fillmore, ab 1850 der 13. Präsident der Vereinigten Staaten, soll seine Frau zumindest in nationalen Angelegenheiten oft als Beraterin herangezogen haben. Aber auch in substanziellen häuslichen Angelegenheiten übte Abigail Fillmore großen Einfluss aus.