Diese Frauen prägten die Bundesrepublik

Am 3. Dezember vollendet Alice Schwarzer das 80. Lebensjahr. Sie wurde schon in den 70-ern zu einer Ikone des Feminismus in Deutschland, und wenn sie etwas zu sagen hat, hört bis heute das ganze Land genau hin. Wie Schwarzer prägten viele andere Frauen die Bundesrepublik - Politikerinnen, Topmodels, Sportlerinnen und Schriftstellerinnen.