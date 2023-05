Diese Frauen schrieben Rock-Geschichte

© SPV Promotion



Suzi Quatro, der ewige Leder-Jumpsuit. Die 1,52-Meter-Powerfrau hatte aber immer schon viel mehr zu bieten als ihr Kult-Outfit, mit dem sie bis heute regelmäßig auf der Bühne steht. Quatro zeigte der Rock'n'Roll-Männerwirtschaft ab den 70-ern, dass auch Frauen richtig laut aufdrehen können, und landete mit Songs wie "Can The Can", "If You Can't Give Me Love" und "48 Crash" einige unsterbliche Hits.