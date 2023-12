© iStock / vicuschka



Nachdem Schwarzwurzeln am besten unter Wasser geschält wurden, legt man sie in Essig- oder Zitronenwasser, um der Verfärbung entgegenzuwirken. Danach schneidet man die Stangen mit einem Schäler oder Spiralschneider in schmale "Nudel"-Streifen und brät sie mit Salz, Muskat oder Petersilie in einer Pfanne kross an. Dazu passen Frikadellen, Schnitzel oder Kotelett.