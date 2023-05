© Theo Wargo / Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame



Während Michael ab 1972 Solopfade einschlug und spätestens in den 80er-Jahren zum "King of Pop" wurde, bewies auch das jüngste Kind der Jacksons sein musikalisches Talent. Janet legte eine ebenfalls schillernde Karriere hin - inklusive sieben Nummer-eins-Alben in den USA, fünf Grammys und über 160 Millionen verkauften Tonträgern.