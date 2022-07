Diese Hollywood-Diven schrieben Filmgeschichte

© Getty Images/Keystone



Die zweite weibliche Hauptrolle in "Vom Winde verweht" ging 1938 an Olivia de Havilland. Die hatte zuvor schon an der Seite von Errol Flynn Weltruhm erlangt, wurde jedoch in den Folgejahren erst eine der wichtigsten Frauen Hollywoods - zum einen dank ihrer Oscars für "Mutterherz" und "Die Erbin", zum anderen durch einen Rechtsstreit, der die Arbeitssituation von Schauspielern dramatisch verbessern sollte.