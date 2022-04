© Sølve Sundsbø



Popstar Pink ernährt sich zu Hause vegan, hält sich fit und gibt ihrem Körper, was er braucht - strenge Diäten lehnt sie ebenfalls ab. Als es einst aufgrund eines Bildes, das sie postete, Kritik an ihrer Figur gab, schlug sie prompt zurück: "Mir geht's gut und mein gesunder, voluminöser und starker Körper nimmt sich gerade eine verdiente Auszeit. In Liebe, Käsekuchen."