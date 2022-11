© Universal Pictures / Merrick Morton



Der erste Spielfilm, bei dem Jolie Regie führte, war "In the Land of Blood and Honey" im Jahr 2011. In "By the Sea" (Bild) spielte Angelina Jolie 2015 an der Seite ihres damaligen Mannes Brad Pitt die Hauptrolle, schrieb das Drehbuch und führte Regie. Zuletzt kam "Der weite Weg der Hoffnung" (2017) in die Kinos, eine Filmbiografie über ein kambodschanisches Flüchtlingskind.