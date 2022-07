© Dan Callister / Online USA, Inc. / Getty Images



Als Rachel und Monica waren sie in "Friends" beste Freunde, heute, 15 Jahre nach dem Ende der Kult-Sitcom, sind Jennifer Aniston (links) und Courteney Cox immer noch allerbeste Freunde - in guten wie in schlechten Zeiten. So soll sich Aniston etwa nach ihren Trennungen von Brad Pitt und Justin Theroux zunächst bei Cox "ausgeweint" haben.