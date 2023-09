© Capelight



Er fand das Opfer Laura Palmer in der Kultserie "Twin Peaks" und kam selbst unter rätselhaften Umständen ums Leben. Jack Nance, Star aus vielen David-Lynch-Produktionen, starb am 30. Dezember 1996 an einer Kopfverletzung. Bereits am Tag zuvor hatte er mehrere blaue Flecken im Gesicht, als er sich mit Freunden in einem Café traf. Er sei in einen Streit mit zwei Typen aneinander geraten. Sein Tod - eine Folge der Schlägerei? Oder wurde ihm von besagten Kerlen noch einmal vor seinem Apartment in South Pasadena aufgelauert?