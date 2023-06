Hart in Nehmen: Leonardo DiCaprio blieb einfach in der Rolle, als er sich als Calvin Candie in "Django Unchained" verletzte, weil er wütend auf den Tisch schlug und dabei ein Glas zerbrach. Er ist aber längst nicht der einzige Hollywood-Star, der sich vor laufender Kamera verletzte ...

In einer Szene verätzte er sich seine Hände mit Phosphorsäure, als er zwischen zwei Räder eines Flugzeugs griff, erzählte Butler (Bild) in der Talkshow von Seth Meyers. An seinen Hände hätte eine grünen Flüssigkeit geklebt, die er sich auch ins Gesicht schmierte: "Plötzlich spürte ich es in meinem Hals, in meinem Mund, in meiner Nase und meinen Augen. Es brannte im ganzen Gesicht, stundenlang", sagte Butler.