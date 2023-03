© iStock / DianaLynne



Ramree Island ist eine Insel in Myanmar, die auch "Insel des Grauens" genannt wird. So heißt der Ort seit einem Massaker im Zweiten Weltkrieg. Damals wurden rund 800 japanische Soldaten von Krokodilen in den dichten Mangrovensümpfen getötet. Historiker zweifeln die hohe Opferzahl zwar an, aber das Guinness-Buch der Rekorde listet den Vorfall als "größtes Desaster, was Tiere unter Menschen jemals angerichtet haben".