© Alexander Joe/AFP via Getty Images



Bevor er - ganz in Familientradition - zum Militär ging und erst zum Offizier und dann zum Hubschrauberpiloten ausgebildet wurde, übte auch Prinz Harry kurzzeitig "reguläre" Berufe aus: In seinem Sabbatjahr arbeitete er zunächst in Australien auf einer Rinderfarm und danach 2004 in einem Waisenhaus in Lesotho (Bild).