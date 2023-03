© Theo Wargo/Getty Images



Egal, ob in "Permanent Vacation" (1980), "Stranger than Paradise" (1984) oder "Down by Law" (1986): Jim Jarmuschs Herz schlug stets für eher unscheinbare (Anti-)Helden. Unverwechselbar ist sein minimalistischer Stil: Der Filmemacher erzählt seine Geschichten mit großer Lakonie, in spröden Schwarzweiß-Bildern, die von Undergorund-Sounds untermalt werden.