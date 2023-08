© iStock / Twomeows_IS



In Europa verbinden wir Glückskekse mit einer chinesischen Tradition. Dabei ist das kleine Gebäck mit den weisen Botschaften nahezu unbekannt in China. Erfunden wurde das halbmondförmige Dessert mit Nachricht, so wie wir es kennen, angeblich von einem japanischen Einwanderer in den USA.