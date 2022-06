© iStock/Amarita



Gesunde Fettsäuren beugen Herz- und Gefäßerkrankungen vor und finden sich vor allem in fettreichem Fisch wie Lachs. Vollkornprodukte sind reich an Ballaststoffen und binden so Cholesterin, ohne dass sich der fettartige Stoff an den Gefäßwänden ablagert. Auch Nüsse und Samen wie Leinsamen und Walnüsse weisen einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren auf und senken somit den Cholesterinspiegel.