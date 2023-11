© iStock / G&J Fey



Klar, wenn die Kleinen schreien "Papa, ich hab Hunger!", ist es leicht, ihnen für die schnelle Ruhe auch mal Gummibärchen in die Hand zu drücken. Doch satt werden die Kinder dadurch sicherlich nicht! Die Fruchtgummis bestehen hauptsächlich aus Zucker, auch wenn auf der Packung noch so sehr von "Vitaminen" oder "Fruchtgehalt" die Rede ist. Der Blutzuckerspiegel startet in die gewohnte Achterbahnfahrt und in kürzester Zeit beginnt das Geschrei von Neuem.