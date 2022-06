Diese Lebensmittel stärken Ihr Immunsystem

© iStock / ChamilleWhite



Ingwer kann wirklich alles. Er sorgt für eine gute Durchblutung, ist antioxidativ, wirkt entzündungshemmend und ist bestens geeignet für sensible Mägen. Wie das geht? Die Knolle enthält nicht nur über 150 ätherische Öle und Scharfstoffe, die besonders gut gegen Entzündungen wirken, sondern auch reichlich Vitamin C, Magnesium, Eisen und Kalzium. Beste Voraussetzungen also, um unsere Abwehrkräfte zu stärken.