Als Schwimm- und Fitnesstrainer verdient sich Mike neben seinem Studium der Sozialökonomie Geld dazu. Sein Lebensmotto lautet: "You only live once, enjoy the ride." Diese positive Lebenseinstellung musste sich der 27-Jährige aber erst erkämpfen: "Ich war sehr unglücklich und orientierungslos. Ich wusste, dass ich Veränderungen vornehmen musste."