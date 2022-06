© RTL / René Lohse



Dank eines Fußballstipendiums lebte Max drei Jahre in den USA, wo er das College absolvierte. Mittlerweile verdient der Kölner sein Geld als Profifußballer in Luxemburg. Sein Lebensmotto lautet: "Life ain't forever, live it". Mit seiner Traumfrau will der reiselustige Max gemeinsam die Welt erkunden.