Als Spartacus erfährt, dass die Sklavin Varinia (Jean Simmons) an den Römer Crassus (Laurence Olivier) verkauft wurde, kennt er kein halten mehr: Der Gladiator stiftet eine Rebellion an, die Stanley Kubrick 1960 auf die Leinwand brachte. Der Regisseur ließ das alte Rom in all seiner Opulenz und Grausamkeit wiederauferstehen und schuf eine blutige Allegorie über Widerstand und den Glauben an die Freiheit.