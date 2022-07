© iStock/Zephyr18



Der größte Stressfaktor am Morgen ist Zeitmangel. Die Lösung: Früher aufstehen, um entspannt in den Tag zu starten. Um dies in Angriff zu nehmen, ohne den eigenen Biorhythmus schlagartig zu ändern, gehen Sie es einfach langsam an: Stellen Sie sich den Wecker jeden Morgen nur eine Minute früher. So näheren Sie sich Schritt für Schritt der angepeilten neuen Aufstehzeit an. Und wir wissen ja alle: Selbst eine Minute am Morgen ist bereits Gold wert.