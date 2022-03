© Getty Images/Brian Rasic



Bei all dem Groll von heute erinnert man sich wohl besser einfach an die 90-er, als die Oasis-Welt noch in Ordnung war. Die Band selbst - oder das, was davon noch übrig ist - macht es auch so: Zuletzt veröffentlichen Oasis einen Live-Mitschnitt von ihrem legendären 1996er-Konzert in Knebworth (Bild). An zwei Tagen kamen dort über 250.000 Oasis-Fans zusammen.