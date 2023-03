© Stroud/Express/Getty Images



Später folgte dann auch echter (Gerichts-)Streit um Geschäftsfragen: Als die Beatles sich trennten, hatten sich die beiden Hauptsongwriter längst völlig überworfen. Höhepunkt der Fehde: McCartney griff Lennon mit dem Song "Too Many People" 1971 persönlich an, jener antwortete mit dem bösartigen "How Do You Sleep?".