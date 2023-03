© Anton Corbijn



Sie scheiterten in den 80er-Jahren noch dreimal knapp an der Spitzenposition, "Black Celebration", "Music For The Masses" und "Violator" schafften es jeweils "nur" auf Platz zwei der deutschen Albencharts. Seit "Songs Of Faith And Devotion" (1993) ist allerdings kein Vorbeikommen mehr an Depeche Mode. Zwölfmal erreichten die Elektro-Pop-Legenden Platz eins, mit "Memento Mori" das erste Mal zu zweit - ohne den 2022 verstorbenen Andy Fletcher.