© Kevin Mazur / Sony BMG



Prince? Das war einmal ... 1993 legte der Chartstürmer seinen berühmten Künstlernamen ab. Statt eines neuen Namens entschied er sich für ein nicht aussprechbares Symbol, oft war damals auch von "The Artist Formerly Known As Prince" die Rede - der Künstler, den man einst als Prince kannte. 2000 hatte dieser seltsame Spuk jedoch ein Ende, ab da war der 2016 verstorbene Ausnahmekünstler wieder ganz normal: Prince.