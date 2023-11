© 2022 Getty Images/Sebastian Reuter



Auch als Solokünstlerin kann sich die Bilanz der Nachwuchssängerin sehen lassen. Ihre Single "Girls Like Us" chartete 2021 in Deutschland auf Platz neun, in der Schweiz sogar auf Platz drei. Trotzdem bleibt Zoe Wees auch ihren Wurzeln treu und stand im "The Voice of Germany"-Finale 2022 als Gastact auf der Bühne.