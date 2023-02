© Leonine



Nicht nur bei Sci-Fi-Fans, die mal etwas anderes als den klassischen ernsten Hollywood-Ansatz wollen, war "Everything Everywhere All at Once" (ab 20. Februar, WOW) hoch im Kurs. Auch alle anderen Kinogänger, die den irren Genre-Mix genossen, mussten feststellen: Selten war Science Fiction so unkonventionell, vielschichtig und fantasievoll wie im Film von Dan Kwan und Daniel Scheinert. Lohn der Mühen: elf Oscar-Nominierungen.