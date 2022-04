© Jens Koch



Was soll man zu Rammstein noch viel erzählen? Die stets streitbare Truppe mit den scheinbar einfachen Botschaften ist Kult. In den USA und in Russland, aber auch in Argentinien wurden Rammstein bereits mit Platin ausgezeichnet. Das wäre zu DDR-Zeiten - die Mitglieder kommen aus Ost-Berlin, Leipzig, Schwerin und Wittenberge - wohl nicht möglich gewesen.