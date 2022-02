© RTL / Boris Bushmin



Sie weiß, wie sich der "Let's Dance"-Triumph anfühlt: Ekaterina Leonova gewann zwischen 2017 und 2019 die RTL-Show dreimal in Folge. Danach legte der Fan-Liebling ein Jahr Pause ein und will es nun wieder wissen. Leonova nutzte "Let's Dance" auch als Sprungbrett für eine TV-Karriere. In der RTL-Serie "Der Schiffsarzt" gibt sie dieses Jahr in Schauspieldebüt.