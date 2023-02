© 2022 Getty Images/Joshua Sammer



Kathrin Menzinger führte "Ninja Warrior"-Star René Casselly 2022 zum Sieg bei "Let's Dance". Auch dieses Jahr ist die Profitänzerin in der RTL-Tanzshow dabei und kämpft als eine von 14 Profis um den Titel "Dancing Star". Wer den prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der 16. Staffel noch Beine macht, lesen Sie in der Galerie.