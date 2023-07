© 2022 Getty Images/Vivien Killilea



Schauspielerin Alyssa Milano sprach in einer Folge ihres Podcasts "Alyssa Milano: Sorry Not Sorry" über ihre zwei Abtreibungen, für die sie sich vor mehr als 25 Jahren entschieden hatte. "Ich wusste damals, dass ich nicht in der Lage war, Mutter zu werden, und entschied mich deshalb für eine Abtreibung", sagte Milano, "und es war absolut die richtige Entscheidung für mich."