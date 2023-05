© Andreas Rentz/Getty Images



Herzlichen Glückwunsch, Jack White! Der Musikproduzent wird im Oktober zum siebten Mal Vater. Und das in einem Alter, nämlich dann 83, in dem andere Männer eher schon Großvater werden. Aber als später Vater ist er in bester Gesellschaft - denn auch zahlreiche andere Prominente bekamen im hohen Alter noch Nachwuchs ...