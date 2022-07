© Anthony Harvey/Getty Images



Auf den Tag genau 25 Jahre trennen Catherine Zeta-Jones und ihren Ehemann Michael Douglas: Beide wurden an einem 25. September geboren, sie 1969, er 1944. In 17 Jahren Ehe überstanden die beiden Schauspieler einige Krisen: 2010 erkrankte Douglas an Krebs, was seine Frau so mitnahm, dass sie eine Depression bekam. 2013 lebten die Hollywoodstars eine Weile getrennt, fanden aber 2014 wieder zusammen und sind nun nach eigenen Angaben "stärker denn je".