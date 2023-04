© © 2022 Paramount Pictures. All rights reserved.



Mit 20 feierte er sein Schauspieldebüt in einem Kurzfilm, inzwischen ist Lewis Pullman ein gefragter Darsteller: In in "Bad Times at the El Royale" (2018) spielte er an der Seite von Jeff Bridges, in der Miniserie "Catch 22" (2019) neben Hugh Laurie und George Clooney. Zuletzt war er in "Top Gun: Maverick" im Kino zu sehen und erinnerte als Kampfpilot an einer der berühmtesten Rollen seines Vaters ...