Kein offizieller Feiertag, aber einer der schönsten Gedenktage: Bereits kurz nach seinem plötzlichen Herzinfarkt-Tod am 11. Mai 2001 erklärten Douglas-Adams-Fans den 25. Mai zum Handtuch-Tag. In Anlehnung an seinen Roman "Per Anhalter durch die Galaxis", in dem das Handtuch als "so ziemlich das Nützlichste" bezeichnet wird, tragen Fans des Kultautors an diesem Tag ein Handtuch auf dem Kopf oder bei sich.