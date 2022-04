© Getty Images/Momodu Mansaray



Kirsten Dunst gehört zu den größten Stars der Filmbranche, zuletzt war sie für ihre Rolle in "The Power of the Dog" für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Aber wussten Sie auch, dass Dunst, die am 30. April ihren 40. Geburtstag feiert, einen deutschen Vater hat? Neben ihr gibt es viele weitere internationale Promis mit deutschen Wurzeln, wie die Galerie zeigt.