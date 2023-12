© Andreas Rentz/Getty Images



Die Trennung von Karl-Theodor zu Guttenberg und seiner Ehefrau Stephanie wurde erst nach einigen Monaten bekannt: "Ja, es ist richtig, das Paar hat sich bereits im vergangenen Winter in bestem Einvernehmen getrennt. Sie werden auch weiterhin in großer Freundschaft eng miteinander verbunden bleiben", hieß es Mitte September in einem Statement des Paares.